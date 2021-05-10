هكذا كنا إذنْ ،،،،، - منصور الريكان

2021/05/10 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان لصراخ الأمس رؤيا وبلاغةْفي الحياة الأغاني مستساغةْضحكة من شاعر مجنون حاكانا وناغى ربما كان يغني خارج السرب وتابْهذه الدنيا كتابْنحفظ المطروق منه باكتئابْوبقاياه سرابْليتنا ما غصنا في أوج الليالي القاتمةْكلنا نمضي بسرٍّ نحو ظل الله ربي الرحيمهكذا كنا إذنْ ،،،،،،،،كالمرايا كسروها في الوطنْقايضونا المرابون بدِنْ !!!ثم عافتنا الحياة ولمنْ ؟قلت اشكيك ......





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