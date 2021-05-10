صندوق النقد الدولي والدّائنون يحكمون تونس - الطاهر المعز

2021/05/10 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز خبر وتعليقتونس رهينة الدّائنينلنتذكّر دائمًا أن الدُّيُون الخارجية شَكّلت الذّريعة الرّسمية المُعْلَنَة لاستعمار تونس (1881 ) من قِبَل الإمبريالية الفرنسية، ومصر (1882) من قِبَل الإمبريالية البريطانية...



نَقَلَت وكالة "رويترز"، عن رئيس الحكومة التونسية قوله، خلال مقابلة معه بقصر الحكومة بالقَصَبة، يوم الجمعة 30 نيسان/ابريل 2021، أن حكومته طلبت من صندوق النقد الدولي قرضًا بقيمة حوال ......





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