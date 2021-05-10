2021/05/10 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب ابقلم: أدولفو بريز إيسكيبل**ترجمة: رشيد غويلبتدرك الشعوب الحاجة إلى إيجاد طرق للوحدة في التنوع وتسعى جاهدة لتحقيق التعايش والسلام في ديناميكية ثابتة للتغيير الاجتماعي والثقافي والسياسي والروحي.عانت الإنسانية من حربين عالميتين أسفرت عن قتل وجرح الملايين وتعميق التهميش والفقر.



وقد سعى المجتمع الدولي إلى تجاوز هذه المأساة ووضع مدونة لقواعد السلوك.



كانت هذه ساعة ميلاد الإعل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاستسلام أسوأ الهزائم / لدينا متسع من الوقت لنجعل المستحيل ممكنا* - رشيد غويلب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاستسلام أسوأ الهزائم / لدينا متسع من الوقت لنجعل المستحيل ممكنا* - رشيد غويلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).