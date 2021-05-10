“سرايا القدس” تطلق 30 صاروخا باتجاه مدينة سديروت

2021/05/10 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري

لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين،

إطلاقها 30 صاروخا نحو مدينة سديروت

الإسرائيلية.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في

قطاع غزة عدة صواريخ باتجاه مدينة القدس

في وقت سا

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