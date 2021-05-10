بالصور: منتخب العراق يتلقى لقاح كورونا

2021/05/10 | 21:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى لاعبو المنتخب العراقي، اليوم

الاثنين، الجرعة الأولى من التطعيم

الخاص بكوفيد 19.

وقال المدير الإداري للمنتخب، باسل

كوركيس، في تصريحات خاصة لـ(كووورة) إن

المنتخب سيدخل معسكرا تدريبيا، في

الثامن عش

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