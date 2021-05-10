نائب يتحدث عن سببين وراء موجة الاغتيالات في البلاد

2021/05/10 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تحدث عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الاثنين، عن سببين رئيسين وراء موجة الاغتيالات التي يشهدها العراق.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الاغتيالات سواءً التي تطال ناشطين او اعلاميين او اناس بسطاء، هي جرائم مدانة ومستنكرة يحاول الجناة من خلالها اثارة الاوضاع الداخلية وخلط الاوراق واشاعة الخوف والرعب ف المدن العراقية وهذا امر مرفوض".

واضاف العزاوي، ان "ضعف اجهزة الدولة، وانتشار السلاح المنفلت، ها السببين وراء حدوث الاغتيالات في العراق"، مؤكدا ان "كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2005، ركزت على معالجة ملف السلاح المنفلت، والنتجية لا شيء على ارض الواقع".

واشار عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، الى ان "الاغتيالات وتصاعدها مؤخرا تستدعي وقفة عاجلة من قبل الحكومة في رد من يقوم بها وعرض نتائج التحقيقات امام الراي دون اي تسويف".

شهد العراق، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019، حملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات التي طالت منظمي الاحتجاجات.

وقتل حوالي 30 ناشطا كما اختطف العشرات بطرق شتى لفترات قصيرة.

ومؤخرا أحدث اغتيال الناشط في تظاهرات كربلاء ايهاب الوزني صدمة كبيرة، اخرجت المئات في محافظات الوسط والجنوب الى الشارع للمطالبة بوقف إراقة الدماء.

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