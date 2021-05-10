2021/05/10 | 21:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحفي العراقي أحمد حسن أصبح الصحفي رقم 89 ممن يتعرض لاغتيال أو محاولة اغتيال من أوساط الصحفيين والناشطين العراقيين، بحسب أرقام مفوضية حقوق الإنسان في العراق.

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