2021/05/10 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية شرطة ديالى، اليوم الإثنين، الكشف عن ملابسات جريمة قتل مروعة راح ضحيتها مدير مدرسة متقاعد وزوجته ولاقت استهجان الرأي العام.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن ملابسات جريمة قتل لمدير مدرسة متقاعد مع زوجته في ديالى المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن ملابسات جريمة قتل لمدير مدرسة متقاعد مع زوجته في ديالى) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن ملابسات جريمة قتل لمدير مدرسة متقاعد مع زوجته في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).