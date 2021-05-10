سولاف وکیوان في نهائي البطولة الرمضانية بالطائرة

2021/05/10 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فريقا سولاف وكيوان الی المباراة النهائية للبطولة الرمضانية بكرة الطائرة التي ينظمها نادي سولاف الرياضي في كركوك .

وانتهت المباراة قبل النهائية مساء اليوم الاثنين بفوز فريق نادي سولاف علی فريق نادي الحويجة بثلاثة اشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي شهدتها قاعة نادي سولاف المغلقة .

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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