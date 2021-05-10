إختتام دورة لتعليم الحاسوب في خورماتو

2021/05/10 | 21:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور كريم شكر محمد مسؤول مركز تنظيمات حمرين للاتحاد الوطني الكوردستاني، وزانيار رشاد مسؤول بورد المنظمات الجماهيرية لمكتب المنظمات الديمقراطية للاتحاد الوطني الكوردستاني أختتمت دورة لتعليم الحاسوب التي قام بتنظيمها كروب شباب المدينة.

وقال كريم شكر أن الشباب أمانة في أعناقنا لأنهم قوة المجتمع وعلينا أن نساندهم وندعمهم ونلبي طلباتهم وأحتياجاتهم ونحن كالاتحاد الوطني الكوردستاني مستعدون لتقديم أي شئ تحتاجونه ولا نبخل أمام طلباتهم وأحتياجاتهم.

وأضاف أننا في مدينة خورماتو نحتاج لهكذا دورات فهي مفيدة للشباب لأنهم يقضون أوقاتهم في التعليم وهذا شئ مهم جدا وثانيا لأنهم يتعلمون الحاسوب وأيضا يحصلون على معلومات وندعو من الجهة المنظمة أن تستمر في أقامة هكذا دورات .

PUKmedia / عمر اواره

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