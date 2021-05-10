مئات الجرحى في تجدد الصدامات بالمسجد الأقصى

2021/05/10 | 21:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بسقوط

أكثر من 300 جريح إثر تجدد المواجهات داخل

باحات المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من

قبل القوات الاسرائيلية عبر باب

المغاربة.

وألقت القوات الإسرائيلية قنابل الغاز

المسيل

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