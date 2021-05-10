عضو بالامن النيابية يكشف عن العدد المتبقي من القوات الامريكية في العراق ويحدد مهامها

2021/05/10 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عباس الصروط، اليوم الإثنين، أن نحو الفي جندي أمريكي يتواجد حاليا داخل الأراضي العراقية.وقال الصروط في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك قوات اجنبية لها اهداف نوعية في العراق، منها التدريب والدعم اللوجستي، الا أن عدد القوات الامريكية الموجودة في البلاد، نحو الفين جندي من اصل 10 آلاف اخرين من جنسيات مختلفة".وأضاف أن "التهديدات المتكررة على العاملين في قوات التحالف الدولي، ستدفع القوات الأجنبية إلى ابقاء جزء من قواتها لحمايتهم"، مبينا أن "الانسحاب مستمر وفق الاليات التي وضعتها لجنة الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد".

وكان مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اكد الأربعاء الماضي، أن انسحاب القوات القتالية يساعد على استقرار العراق.

وقال الأعرجي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "استقبلنا الأربعاء، رئيس أركان حلف الناتو، الأدميرال يواكيم رول، والوفد المرافق له".

وأضاف الاعرجي، أنه "شدد على أن انسحاب القوات الأجنبية القتالية من العراق يساعد على استقرار وتعزيز أمنه"، مبينا أن "العراق بحاجة الى التدريب والمشورة ورفع قدراته القتالية، ولايحتاج الى أي قوة قتالية".

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