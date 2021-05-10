"المعركة قد تمتد أياما".. نتانياهو يحذر من رد "بقوة كبيرة" على صواريخ حماس

2021/05/10 | 22:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتانياهو، الاثنين، من أن إسرائيل سترد "بقوة كبيرة" على الهجمات الصاروخية من غزة "ولن نقبل مسا بأمننا ومواطنينا وجنودنا".

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