مقال مثير في باريس بلمسة جنرالات يشكك في بقاء فرنسا موحدة

2021/05/10 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬الزمان‭ ‬ هل‭ ‬يمكن‭ ‬تصور‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬بقاء‭ ‬فرنسا‭ ‬دولة‭ ‬موحدة‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭ ‬على‭ ‬النقاش‭ ‬العلني‭ ..‬انه‭ ‬امر‭ ‬يحدث‭ ‬الان‭ ‬،‭ ‬فقد‭ ‬ نُشر‭ ‬مقال‭ ‬جديد‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬عسكريين‭ ‬وراءه‭ ‬في‭ ‬مجلّة‭ “‬فالور‭ ‬أكتويل‭” ‬المحافظة‭ ‬المتشددة‭ ‬وأيده‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬اليمين‭ ‬يتخوّف‭ ‬كاتبوه‭ ‬من‭ “‬حرب‭ ‬أهلية‭”‬‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬ومن‭ ‬قابلية‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ […]

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