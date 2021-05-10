2021/05/10 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض- الزمان اجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الإثنين في السعودية محادثات، في أول زيارة من نوعها منذ 2018.
ومن المؤمل ان يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي الزيارة في وقت تحاول تركيا ردم الهوة مع خصومها الإقليميين، بما في ذلك مصر والسعودية. جاءت الزيارة أيضا في وقت تجددت فيه المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية التركي يتباحث في السعودية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ومن المؤمل ان يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي الزيارة في وقت تحاول تركيا ردم الهوة مع خصومها الإقليميين، بما في ذلك مصر والسعودية. جاءت الزيارة أيضا في وقت تجددت فيه المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية التركي يتباحث في السعودية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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