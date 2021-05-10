وزير الخارجية التركي يتباحث في السعودية 

2021/05/10 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭- ‬الزمان‭ ‬ اجرى وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬الإثنين‭ ‬في‮ ‬السعودية محادثات،‮ ‬في‭ ‬أول‭ ‬زيارة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬منذ‮ ‬2018‭.‬‮ ‬ومن‭ ‬المؤمل‭ ‬ان‭ ‬يلتقي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬وتأتي‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تحاول‭ ‬تركيا‭ ‬ردم‭ ‬الهوة‭ ‬مع‭ ‬خصومها‭ ‬الإقليميين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مصر‭ ‬والسعودية‭.‬ جاءت‭ ‬الزيارة‭ ‬أيضا‭ ‬في‮ ‬وقت تجددت‭ ‬فيه‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والشرطة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ […]

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