سداسية بباب العيد- علي السوداني

2021/05/10 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شجرة فطرت قلبي تلك الشجرة العالية هي لا تستطيع تبديل نزلها صار جذعها مبوَلةً للسكارى وشعرها تلطخَ بذروق العصافير يا إلهي أنا حزينٌ جدا .درويش ثمَّ ذهبَ جمعٌ منهم مذهَبَ أنْ صفقوا له لتفوزوا بقلبهِ المشاع ، حتى لا يرمي زجاج بيوتكم التالف بحجر الكلام القويِّ المبين .تلك هي حربٌ ناعمةٌ ملساء يعلمُها […]

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