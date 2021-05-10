2021/05/10 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شجرة فطرت قلبي تلك الشجرة العالية هي لا تستطيع تبديل نزلها صار جذعها مبوَلةً للسكارى وشعرها تلطخَ بذروق العصافير يا إلهي أنا حزينٌ جدا .
درويش ثمَّ ذهبَ جمعٌ منهم مذهَبَ أنْ صفقوا له لتفوزوا بقلبهِ المشاع ، حتى لا يرمي زجاج بيوتكم التالف بحجر الكلام القويِّ المبين .
تلك هي حربٌ ناعمةٌ ملساء يعلمُها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سداسية بباب العيد- علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
درويش ثمَّ ذهبَ جمعٌ منهم مذهَبَ أنْ صفقوا له لتفوزوا بقلبهِ المشاع ، حتى لا يرمي زجاج بيوتكم التالف بحجر الكلام القويِّ المبين .
تلك هي حربٌ ناعمةٌ ملساء يعلمُها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سداسية بباب العيد- علي السوداني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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