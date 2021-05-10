2021/05/10 | 22:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، “البنتاغون”، اليوم الإثنين، أن قوارب سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني نفذت مناورة غير آمنة وغير احترافية أمام سفن تابعة للجيش الأمريكي في مضيق هرمز.وقال المتحدث باسم البنتاغون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمريكا تطلق الرصاص من البحر تحذيراً لقوارب إيرانية في مضيق هرمز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تطلق الرصاص من البحر تحذيراً لقوارب إيرانية في مضيق هرمز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تطلق الرصاص من البحر تحذيراً لقوارب إيرانية في مضيق هرمز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).