2021/05/10 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع

الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ،

بأعمال مشروع استحداث مغذيات / ١١ك.ف/

عدد ( ١٣) لتغذية مناطق وأحياء شمال

العمارة .





وقال مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين

يسر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع كهرباء ميسان " يعلن البدأ بمشروع استحداث مغذيات عدد ( ١٣) لتغذية مناطق شمال العمارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع كهرباء ميسان " يعلن البدأ بمشروع استحداث مغذيات عدد ( ١٣) لتغذية مناطق شمال العمارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).