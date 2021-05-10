2021/05/10 | 22:30 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدأ فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع
العمارة .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع كهرباء ميسان " يعلن البدأ بمشروع استحداث مغذيات عدد ( ١٣) لتغذية مناطق شمال العمارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ،
بأعمال مشروع استحداث مغذيات / ١١ك.ف/
عدد ( ١٣) لتغذية مناطق وأحياء شمال
العمارة .
وقال مدير الفرع المهندس سعد عبد الحسين
يسر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع كهرباء ميسان " يعلن البدأ بمشروع استحداث مغذيات عدد ( ١٣) لتغذية مناطق شمال العمارة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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