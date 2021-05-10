الصحة: العراق لا يمكنه الكشف عن السلالة الهندية الا بعد شهرين

2021/05/10 | 22:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين،

إجراء مسحات للعراقيين القادمين من

الهند ضمن الرحلة الثانية، مؤكدا انه لا

يمكن في الوقت الحالي الكشف عن السلالة

الهندية الا بعد اكتمال مختبر التحليل

الجيني للفيروسات

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