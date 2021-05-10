صحة ديالى: حوادث الدراجات النارية باتت ظاهرة خطيرة تعاني منها المحافظة

2021/05/10 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير إعلام دائرة صحة محافظة ديالى، فارس العزاوي، اليوم الإثنين، أن حوادث الدراجات النارية باتت ظاهرة خطيرة تعاني منها المحافظة.وقال العزاوي في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الانتشار الكبير للدراجات النارية في مدن وقرى محافظة ديالى وقيادتها بسهولة حتى من قبل الاطفال والمراهقين، تسببت بمأساة من خلال الارتفاع غير المسبوق بالحوادث المرورية المؤسفة"، مبينا أن "المحافظة اسعد كل 4 ساعات حادثا مروريا بسبب الدراجات النارية".وأضاف ان "70% من حوادث الدراجات النارية هم لشباب دون سن 18 سنة، وبعضهم اطفال وصبية صغار"، مشيرا الى أن "بعض الحوادث تنتهي بمأساة كبيرة من خلال فقدان الشباب ارواحهم".واشار الى ان "قيادة الدراجات من قبل الاطفال والمراهقين امر بالغ الخطورة خاصة وانهم يستحوذون على النسبة الاعلى من الاصابات بسبب الحوادث التي تشهدها المحافظة"، داعيا الجهات المعنية إلى "اتخاذ خطوات جادة على الارض تنهي هذه الظاهرة وتقننها".

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