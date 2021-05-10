2021/05/10 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

طمأنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاثنين، المواطنين بشأن الموجة الحالية للوباء بعد تراجع الإصابات دون الـ 5 آلاف منذ أيام، فيما وضعت شرطاً وصفته بالعملي لرفع الحظر الشامل بعد عيد الفطر المبارك.وقال عضو اللجنة، سلمان الغريباوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد العيد يرتبط بانخفاض نسبة الإصابة بالوباء"، مؤكداً أن "الحظر الشامل سيتم رفعه بعد العيد وفق توقعاتنا إذا استمرت نسبة الإصابات بالهبوط وهذا شرط أساسي".وأضاف الغريباوي، أما "رفع الحظر بنوعيه الشامل والجزئي فإنه يعتمد على التزام المواطن بالاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع الأخير لوحده ممكن إن تراجعت الإصابات"، لافتاً إلى أنه "كلما قلت نسبة الإصابات فمن الممكن أن تخفف إجراءات الحظر".ورأى أن "الوضع الوبائي يبشر بخير، نتيجة التراجع الواضح بعدد الإصابات"، مؤكداً أن "الموجة الحالية تتجه نحو الانحدار".

وأعلن مجلس الوزراء في وقت سابق، فرض حظر شامل للتجوال خلال فترة العيد يبدأ في الثاني عشر من أيار الجاري وينتهي في الثاني والعشرين منه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تتحدث عن الإجراءات الوقائية بعد العيد: الحظر سيتم رفعه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تتحدث عن الإجراءات الوقائية بعد العيد: الحظر سيتم رفعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).