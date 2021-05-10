وزارة الثقافة توقع مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في بغداد

2021/05/10 | 22:35 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وقع وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاثنين، على مذكرة تفاهم مع الجامعة الأميركية في بغداد بهدف التعاون الثنائي في الميدان الثقافي والمعرفي.

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وقال ناظم خلال حفل التوقيع، عبر بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 ايار 2021)، إن "نهج توقيع مذكرات التعاون هو صلب منهاج عمل هذه الحكومة وبرنامجها في تعزيز عمل المؤسسات المختلفة".

وأضاف الوزير أنه "من المعلوم أن الجامعة تأسست حديثاً بثلاث كليات لها مدخلية في العلاقات العامة والآداب والقانون، ونحن في هذا الصدد نتوجه لتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع عدة جامعات حكومية وأهلية".

بدوره، أعرب رئيس الجامعة الأمريكية في بغداد مايكل مولينكس بحسب البيان، عن "أمله بأن تكون الجامعة خير عون للعراق في دعم وتأهيل كفاءات وطنية".

وتابع بالقول: إن "الجامعة وقعت مذكرة تفاهم مع اليونسكو حيث سيكون لها مقعداً لليونسكو كما سيكون لنا مسرح ومركز ثقافي يدعم التنوع، وهو ما يؤهلها لصياغة مشاريع ثقافية مهمة".

واشار البيان إلى أن "الغاية من المذكرة وضع أساس التعاون المشترك بين الوزارة والجامعة الأمريكية في بغداد، في المجالات الثقافية والعلمية والأكاديمية المتعلقة بتنمية المعارف والقدرات والفعاليات، وتعزيزها فيما يخص قطاعات الثقافة والآثار والتراث والفنون والمكتبات والترجمة والعلوم السياسية والقانونية والإدارية والتعريف بأهمية قطاع الثقافة في بناء الإنسان والمجتمعات".

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