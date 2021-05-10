قتيلان بغارة إسرائيلية على نفق تابع لحماس في قطاع غزة

2021/05/10 | 22:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارة على نفق في قطاع غزة، تابع لحركة حماس، أسفرت عن مقتل ناشطين تابعين للحركة.

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