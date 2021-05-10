طريق الهاوية -11- - نادية خلوف

2021/05/10 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف نتمسّك بالحلم ، نعتقد أنه حقيقة ، نتشارك فيه مع أحلام اليقظة ، نقضي العمر نطارده دون جدوى.



لا ندري إن كنا نحن نطارده ، أو هو من يطاردنا ، ربما كانت أحلامنا وهم يطاردنا ، يحوم فوق رؤوسنا ، نتمسّك بها ، نعتقد أنّنا في طريق الوصول .



تحلّ بنا الكارثة ، نسقط في حفرة، لا نعرف طريقاً للخروج.



نتعوّد على الحفرة ، فكل الذين يقيمون فيها يعتقدون أنّها المكان الأجمل .



لا نتأثّر بالصدمات الحضارية، فلو سخّرت لنا ......





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