إيران تعد الحديث عن نتائج الحوار مع السعودية مبكرا وتبدي مرونة مشروطة مع الوكالة النووية

2021/05/10 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭- ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬اول‭ ‬إقرار‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬مجاله،‭ ‬قالت‭ ‬إيران‭ ‬ضمنيا‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬خارجيتها،‭ ‬إجراء‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬السعودية،‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‭”‬من‭ ‬المبكر‭”‬‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬نتائجها‭..‬ وأفادت‭ ‬تقارير‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل،‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬وسعوديين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاستخبارات‭ ‬التقوا‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬في‭ ‬تواصل‭ ‬مباشر‭ ‬يعد‭ ‬الأبرز‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬منذ‭ ‬قطع‭ […]

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