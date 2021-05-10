مكافآت مخزية لا مجزية

2021/05/10 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يبدو انَّ اللجنة النيابية أو سواها تقف عاجزة أو بالأحرى، تستكثر على الصحفيين والادباء والفنانين المكافأة السنوية، وبات وشيكاً العمل بتخفيضها لتكون أقل من خمسمائة ألف دينار بدل مليون دينار عراقي.والحجة الجاهزة هي ان التخصيصات لا تكفي والعدد المشمول كبير.المكافأة في اساسها رمزية لا تغني ولا تسمن.أمّا وقد قُصمَ […]

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