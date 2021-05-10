الصحة العالمية: العالم بلغ ذروة كورونا ووضع شرق آسيا مقلق للغاية

2021/05/10 | 22:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاثنين، أن معدل الإصابة والوفاة بكورونا في العالم وصل إلى الذروة واستقر عندها، فيما إصابات جنوب شرق آسيا مستمرة في الارتفاع.وقال في مؤتمر صحفي الاثنين: “في جميع أنحاء العالم نسجل بلوغ الإصابات والوفيات الناجمة عن كورونا ذروتها، واستقرارها في جميع المناطق، بما في ذلك […]

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