أهل الحق: الحكومة مطالبة باخراج القوات الأجنبية من العراق

2021/05/10 | 22:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعطالبت حركة عصائب اهل الحق، الحكومة باخراج القوات الاجنبية القتالية من العراق، فيما اشارت الى ان مخرجات الحوار الاستراتيجي ما بين بغداد وواشنطن غير واضحة.وقال الربيعي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "المطلوب من الحكومة خلو العراق من القوات الاجنبية القتالية"، لافتا الى ان "مخرجات الحوار الاستراتيجي ما بين العراق والولايات المتحدة الامريكية غير واضحة".واضاف، ان "لجنة الامن النيابية من مهامها الذهاب الى القواعد العسكرية ومراقبة عمل القوات الاجنبية"، مؤكدا انه "لا خلاف على وجود المدربين والاستشاريين وانما على تواجد القوات القتالية".

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