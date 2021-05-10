ضبط عجلة محملة بأجهزة ستلايت مخالفة للضوابط في البصرة

2021/05/10 | 23:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، ضبط عجلة محملة بأجهزة ستلايت مخالفة للضوابط في محافظة البصرة.

وقالت الهياة في بيان صحفي، انه “تم ضبط عجلة محملة بأجهزة ستلايت تم كشفها من قبل لجنة الكشف الكمركي / محطة بوابة البصرة على انها تحتوي على 250 قطعة ستلايت وبعد الكشف من قبل شعبة البحث والتحري التابعة لهيئتنا تبين وجود 11500 قطعة غير مرسمة، مما سبب هدرا بالرسم الكمركي والضريبي قدرة 15500000/خمسة عشرة مليون وخمسمائة الف دينار عراقي”.

واضافت انه “تم إعادتها لخزينة الدولة وتم أحالة المضبوطات إلى القضاء لمحاسبة المقصرين”.

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