العراق: حجم واردات نهر الفرات يخالف الاتفاق مع سوريا وتركيا

2021/05/10 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، أن حجم الواردات الحالية من مياه نهر الفرات تحديداً، يخالف الاتفاق بين العراق وكل من سوريا وتركيا.وقال عون ذياب المتحدث باسم الوزارة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن هناك مخاوف نتيجة …

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