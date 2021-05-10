وزير الصناعة العراقي يوجه بصرف رواتب مُوظفي العقود والأجور اليومية فورا

2021/05/10 | 23:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجه وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز، اليوم الاثنين، بصرف رواتب مُوظفي العقود والأجور اليومية بشكل عاجل، مشددا على ضرورة أن يكون تواجد مُنتسبي السلامة المهنية والدفاع المدني بنسبة 100 بالمئة خِلال فترة حظر التجوال.وذكرت الوزارة في …

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