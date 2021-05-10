بلدية تل أبيب تفتح الملاجئ بشكل فوري

2021/05/10 | 23:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت بلدية تل أبيب مساء يوم الاثنين

الملاجئ للإسرائيليين بشكل فوري.

وفتحت السلطات في تل أبيب ملاجئ الرملة

وحولون وبات يام.

وجاء ذلك بعد تصريحات وزير الدفاع

الإسرائيلي بيني غانتس برد عسكري قاس ضد

قطا

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