عمليات كربلاء تنفي حرق مقار أحزاب في المحافظة

2021/05/10 | 23:06 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت قيادة عمليات كربلاء، الإثنين، الانباء التي تحدثت حول حرق بعض مقار الاحزاب في المحافظة.

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وقال العميد فاهم الكريطي من قيادة عمليات كربلاء، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (10 ايار 2021)، إنه "لا صحة لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حرق مقرات الاحزاب في محافظة كربلاء"، مؤكدا ان "المحافظة امنة ولا توجد مثل هكذا حالات".

واشار الى ان "القوات الامنية منتشرة لتأمين المحافظة من ناحية الدوائر الحكومية والبنى التحتية وبإشراف ميداني من قبل قائد العمليات اللواء الركن علي الهاشمي".

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