التحالف بقيادة السعودية يعترض زورقا مفخخا جنوب البحر الأحمر

2021/05/10 | 23:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف بقيادة السعودية، الاثنين، اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر.

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