2021/05/10 | 23:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني عبر وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الإثنين، لتظيره الإيراني عن أسفه لما تعرضت له القنصلية الإيرانية في كربلاء.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفاصيل اتصال وزير الخارجية بنظيره الإيراني بعد الاعتداء على القنصلية الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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