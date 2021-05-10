2021/05/10 | 23:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تلقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين اتصالاً هاتفيّاً من نظيره الإيرانيّ محمد جواد ظريف، وبحث الجانبان التطوُّرات الأخيرة في الوضع العراقيّ، وما تعرَّضت له قنصليّة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في محافظة كربلاء المقدسة من اعتداء من قبل أشخاص مجهولين.وأعرب الوزير فؤاد حسين عن “أسفه لما حدث”، عادّاً أنَّ “هذا العمل، مرفوض وفقاً للأعراف والإتفاقيات الدولية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجيّة يبحث مع نظيره الإيرانيِّ ماتعرّضت له قنصلية الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في كربلاء) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجيّة يبحث مع نظيره الإيرانيِّ ماتعرّضت له قنصلية الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).