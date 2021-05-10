كربلاء تفاجئ أهلها بحظر شامل للتجوال

2021/05/10 | 23:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجئت الجهات الامنية في محافظة كربلاء المقدسة اهلها اليوم الاثنين , باعلان حظر تجوال شامل , و غلق حدودها الإدارية أمام الوافدين , حسب بيان لقيادة شرطة المحافظة .

وذكر بيان الشرطة تلقى PUKmedia نسخة منه " تنفيذا لتوجيهات خلية الازمة , ونظرا لارتفاع عدد الإصابات بمرض كورونا في المحافظة , تقرر فرض حظر التجوال الشامل , بدأ من الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين حتى تاريخ 22 من الشهر الجاري , وغلق الحدود الادارية للمحافظة أمام الوافدين .

الى ذلك افاد شهود عيان في تصريحات متفرقة لمراسلنا , ان الاجهزة الامنية انتشرت بشكل مكثف في اغلب مناطق المحافظة , مع نصب سيطرات قطعت من خلالها الأحياء السكنية عن بعضها البعض , وان سيارات الشرطة طلبت من أصحاب المحال التجارية بغلق محالها , فيما منعت السيطرات الخارجية بشكل تام دخول أي شخص حتى وان كان من سكنة المحافظة , لا عن طريق وسائل النقل ولا حتى سيرا على الاقدام , وان الاف السيارات تقف على حدود المحافظة بانتظار مصيرها من دخول المحافظة من عدمه .

هذا وتشهد محافظة كربلاء غليانا شعبيا اثر عملية الاغتيال الغادرة التي طالت أبرز ناشط مدني عرفته ساحة الحراك الشعبي في المحافظة الشهيد ايهاب الوزني على يد مسلحين مجهولين ليلة أول أمس .

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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