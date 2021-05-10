الصحة النيابية تكشف شرطا لرفع الحظر الشامل.. سيرفع في هذا الموعد

2021/05/10 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت لجنة الصحة النيابية، الاثنين، ان رفع الحظر الشامل مرتبط بإنخفاض نسبة الاصابة بالوباء، متوقعة رفع الحظر رفعه بعد عطلة عيد الفطر.

وقال عضو اللجنة، سلمان الغريباوي، في تصريح صحفي تابعه موقع NRT عربية، اليوم (10 ايار 2021)، إن "تخفيف الإجراءات الاحترازية بعد العيد يرتبط بانخفاض نسبة الإصابة بالوباء"، مؤكدا أن "الحظر الشامل سيتم رفعه بعد العيد وفق توقعاتنا إذا استمرت نسبة الإصابات بالهبوط وهذا شرط أساسي".

واضاف، ان "رفع الحظر بنوعيه الشامل والجزئي يعتمد على التزام المواطن بالاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع الأخير لوحده ممكن إن تراجعت الإصابات"، لافتا إلى أنه "كلما قلت نسبة الإصابات فمن الممكن أن تخفف إجراءات الحظر".

واوضح، أن "الوضع الوبائي يبشر بخير، نتيجة التراجع الواضح بعدد الإصابات"، مؤكدا أن "الموجة الحالية تتجه نحو الانحدار".

وكان مجلس الوزراء قد اعلن في وقت سابق، فرض حظر شامل للتجوال خلال فترة العيد يبدأ في الثاني عشر من أيار الجاري وينتهي في الثاني والعشرين منه.

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