بعد النجف وبابل.. 3 محافظات اخرى تتصاعد فيها حدة الاحتجاجات

2021/05/10 | 23:32 - المصدر: NRT عربية

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جانب من تظاهرات كربلاء اليوم

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منذ 24 دقیقة

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تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في كربلاء والمثنى والديوانية، الاثنين، تنديدا باغتيال الناشط ايهاب الوزني.

حيث شهدت كربلاء صدامات بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين، فيما تعرض مصور NRT للاصابة اثناء تغطيته المباشرة للاحداث في المحافظة.

كما واقدم متظاهرون، على اضرام النار في مقر حزبي الدعوة والفضيلة في محافظتي النجف وبابل.

وقال مراسلنا اليوم، (10 ايار 2021)، ان متظاهري النجف اقدموا على حرق مقر حزب الدعوة في المحافظة.

وأضاف، كما احرق متظاهرو بابل مقر حزب الفضيلة في المحافظة.

ويشهد العراق تظاهرات احتجاجية تنديدا باغتيال الناشط في تظاهرات كربلاء ايهاب الوزني على يد مسلحين مجهولين بعد منتصف ليلة السبت الماضي.

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