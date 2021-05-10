تقرير أممي: داعش ارتكب إبادة جماعية ضد المجتمع الإيزيدي واستخدم أسلحة بيولوجية في العراق

2021/05/10 | 23:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن كرئيس

لفريق التحقيق التابع للأمم المتحدة

لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة

من جانب داعش (يونيتاد)، قدم المستشار

الخاص كريم خان تقريره السادس الذي خلص

إلى ارتكاب داعش

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