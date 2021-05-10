تجدد الصدامات بين الشبان الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى

2021/05/10 | 23:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تجددت الاشتباكات مساء الإثنين في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

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وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، (10 أيار 2021)، فإن "الشرطة الإسرائيلية ردت على إلقاء الشبان مفرقعات باتجاه قواتها بإطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الصوت في محاولة لتفريق المحتجين".

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