"تصعيد غير مقبول".. واشنطن تدين الهجمات الصاروخية على إسرائيل وتطلب وقفها "فورا"

2021/05/10 | 23:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الهجمات الصاروخية على إسرائيل "يجب أن تتوقف فورا"، وحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع

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