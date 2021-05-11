وزير التعليم يوجه ببلورة مفاصل الخطة الخاصة بالدراسات الأولية والعليا

2021/05/11 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، ببلورة مفاصل الخطة الخاصة بالعام الدراسي 2022/2021 على مستوى الدراسات الأولية والعليا.وذكرت دائرة العلاقات والإعلام للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ترأس اجتماعا للملاك المتقدم دعا فيه الى تفعيل الصلاحيات المخولة للدوائر والجامعات والعمل على وفق اللامركزية الإدارية بموجب القوانين النافذة".وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ومستشارها ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي والمدراء العامون ومدير التعليم الأهلي على "دعم المحافظات وتغطية احتياجاتها من الخدمات العامة ولاسيما التعليمية" ، لافتا الى أن "الوزارة ماضية باستكمال مشروع جامعة الشطرة في محافظة ذي قار وتلبية متطلباتها الأكاديمية اللازمة في ضوء التوقيتات المرسومة".وحث الوزير على "تطوير سياقات التعاون مع المنظمات الدولية بما يحقق المصلحة في مجال العلاقات الثقافية ويعزز الفائدة المرجوة من الانفتاح الدولي".ووجه دوائر الوزارة كافة ببلورة مفاصل الخطة الخاصة بالعام الدراسي 2022/2021 على مستوى الدراسات الأولية والعليا وما يتعلق بهما من حيث قنوات القبول وإجراءات التقديم العام والخاص.وأكد على مراعاة إجراءات السلامة في المباني من خلال التنسيق المستمر مع مديريات الدفاع المدني وتوفير المستلزمات المهمة والخفارات والمتابعة الدائمة.وجدد دعوته الى التأكيد على المسؤولية التي يتحملها الجميع في ملف اللقاحات الخاصة بوباء كورونا حاثا التدريسيين والموظفين والطلبة الى التطعيم ومواجهة الجائحة بالوعي الصحي اللازم.وأعرب في الوقت نفسه عن شكره الوافر للملاكات التدريسية والوظيفية التي تعاطت ايجابا مع ملف تحديث البيانات والبطاقات البايومترية التي قاربت نسبة الإنجاز في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتشكيلاتها الجامعية نسبة المئة بالمئة.

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