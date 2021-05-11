مرصد يكشف معلومات 'هامة' وراء فصل مدير الوقف السني في سامراء

2021/05/11 | 00:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف مرصد "أفاد"، الاثنين، أسباب فصل مدير الوقف السني في مدينة سامراء، الشيخ بكر السامرائي، مشيرا إلى ان الاجراء يؤكد تواطؤ رئيس الوقف، سعد كمبش، مع جهات حكومية لتسليم المدينة القديمة والمناطق المحيطة بها إلى الوقف الشيعي والفصائل المتنفذة في المنطقة.

وقال المرصد في بيان اليوم، (10 ايار 2021)، انه "تأكد لديه قيام رئيس ديوان الوقف السني (وكالة) سعد كمبش بفصل مدير الأوقاف في مدينة سامراء الشيخ بكر السامرائي بعد حديثه عما يجري من عمليات تضييق في سامراء ومطالبته بوقف استملاك الجامع الكبير والمدرسة الملحقة به من قبل الوقف الشيعي".

وأضاف، انه "يبدي استغرابه من ممارسة الفصل التعسفي وفتح لجان تحقيق في قضية يعرفها القاصي والداني تتعلق بسيطرة قوى متنفذة من خارج سامراء على مواقع دينية وتاريخية وأملاك خاصة بالمواطنين"، معتبرا أن "ما قام به كمبش يؤكد وجود عمليات تواطؤ مع جهات حكومية في العتبة العسكرية لتسليم المدينة القديمة والمناطق المحيطة بها إلى الوقف الشيعي والفصائل المتنفذة في المنطقة وهو ما حذر منه المرصد في أوقات سابقة".

وتابع المرصد، أن "ما جرى يأتي استمرارا لسياسة التقاعس عن حماية أملاك الوقف السني بتواطؤ من رئيس الوقف والتي بدأت بتسليم عدد من المساجد والأراضي الموقوفة في جنوب العراق وصولا لقرار تقاسم الأوقاف رغم عدم مشروعيته".

وحذر في الختام "من مغبة استمرار سياسة تكميم الأفواه تجاه جميع من يتحدثون عن خطورة هذه المشاريع الطائفية على نسيج المجتمع العراقي والتي للأسف تنفذ من قبل أطراف يلزمها موقعها الديني والوظيفي والأخلاقي ضرورة الحفاظ على أملاك الموقوفين".

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