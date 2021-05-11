بغداد: الاعتداء على القنصلية الإيرانية في كربلاء لن يمر بلا حساب

2021/05/11 | 00:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

اليوم الاثنين، أن الاعتداء على

القنصلية الإيرانية في كربلاء الليلة

الماضية، لن يمر دون حساب.

وقال خلال اتصال هاتفي مع نظيره

الإيراني محمد جواد ظريف، إن "هذا العمل

م

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