2021/05/11 | 00:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الهجمات الصاروخية على إسرائيل "يجب أن تتوقف فورا"، وحث جميع الأطراف على اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تدين الهجمات الصاروخية على إسرائيل وتؤكد رفضها عمليات الإخلاء في "الشيخ جراح") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تدين الهجمات الصاروخية على إسرائيل وتؤكد رفضها عمليات الإخلاء في "الشيخ جراح") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).