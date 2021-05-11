القدس-ميقات الحبّ - ربيحة الرفاعي

2021/05/11 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيحة_الرفاعي شخوص المسرحيةالأم: سيدة أربعينية، مشدودة القامة، قوية النظرة، في وجهها بعض تجاعيد، وفي صوتها حزن ومكابرة.



صلاح الدين الأيوبي: خمسيني، طويل القامة، متين البنية، بثياب فرسان القرن السادس الهجري، صوته قوي وواثق.فردوس: شابة جميلة الوجه أنيقة الثياب، تظهر على صوتها دلائل الإنهاكصلاح الدين الشاب : ثلاثيني ، ذراعه اليمنى مبتوره، خطوته ثابتة، بادي القوة والثقة، نشط وسريع الحركة لين ......





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