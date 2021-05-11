لنقرأ ماركس وانجلز معا 9 - ثامر الصفار

2021/05/11 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ثامر_الصفار خطوط أولية لنقد الاقتصاد السياسيخلافا لماركس، لم يحصل انجلز على التعليم الجامعي، فقد كان والده، صاحب مصنع للنسيج، يرغب بأن يكون ابنه تاجرا مثله.



لكن شغف انجلز بالمعرفة والنشاط العملي دفعه الى تعليم نفسه بنفسه ليبلغ صف المفكرين والكتّاب البارزين في زمنه، بل ليتجاوزهم أيضا.كان لإقامته في إنكلترا بين عام 1842 و1844 فرصة له لدراسة الحياة الاقتصادية في هذا البلد الذي كان يحتل موقع الصدارة في ال ......





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