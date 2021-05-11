ترشيد المقاومة - نهاد ابو غوش

2021/05/11 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش مع انطلاق صواريخ المقاومة الرمزية من غزة، والتي لم توقع اية خسائر جدية في صفوف الاحتلال الإسرائيلي، والرد الإسرائيلي الوحشي والقاسي عليها الذي اوقع حتى الآن أكثر من عشرين شهيدا، يثور السؤال مجددا عن المقاومة وكيفية توظيفها في خدمة الأهداف الوطنية الفلسطينية، وأعيد بهذه المناسبة نشر مقال بعنوان ترشيد المقاومة كنت قد نشرته قبل سنوات وارى أنه ما زال صالحا في اتجاهه العام، وقبل ذلك اؤكد أن لا مزاودة ع ......





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