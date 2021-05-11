المفوضية تحدد آليات وشروط اختيار موظفي الاقتراع

2021/05/11 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – فاطمة رحمةحددت المفوضية العليا للانتخابات، اليات وشروط اختيار موظفي الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في تصريح مصور تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان "المفوضية وضعت آليتين لاختيار موظفي الاقتراع، الاولى خاصة بالمتقدمين من موظفي الدولة كافة والثانية خاصة بشريحة المتقدمين من طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين".وتابعت، انه "يشترط بموظف الاقتراع بان يحمل شهادة الاعدادية على الأقل ويمتلك بطاقة ناخب الكترونية، ومن سكنة المحافظة حصرا"، مبينة انه "التقديم يكون على اساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل ضمن الدائرة الانتخابية التابع له، وألا يزيد عن مواليد 2002 وأن يوقع تعهدا خطيا بعدم شموله باجراءات المسائلة والعدالة، وكذلك غير محكوم بجناية ".ومضت بالقول: "فضلا عن انه ليس من أفراد القوات الامنية والعسكرية او من ممثلي الاحزاب المتنافسة او احد مراقبي منظمات المجتمع المدني على انتخابات يوم الاقتراع، وكذلك لا يكون من أقرباء الدرجة الرابعة لأحد المرشحين، ومستقل، إضافة الى إلتزامه قواعد السلوك".واشارت الى ان "التقديم للعمل كموظفي اقتراع سيكون من خلال رابط على الموقع الرسمي للمفوضية، ويتقدم موظفو الدولة مباشرة بالاعتماد على رقم الناخب، والذي سيكون هو نفسه رقم الاستمارة الخاصة بالمتقدم" ، مؤكدة انه "سيعلن عن مواعيد التقديم للعمل كموظفي اقتراع في وسائل الاعلام واللجان الفرعية في مكاتب المحافظات".ونوهت الغلاي الى ان "موظفي الدولة سيقدمون من خلال الاستمارة الالكترونية التي تنشر على الموقع الرسمي للمفوضية".

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